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45 минут назад

В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку

Lenta.ruLenta.ru

Администрация археологического комплекса Помпеи (Италия) взяла на службу робота-собаку Spot от компании-производителя Boston Dynamics для патрулирования в ночное время. Об этом сообщает Daily Mail.

В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку
Фото: Pompeii / YouTubePompeii / YouTube

Как уточняется, робота планируют использовать вместо охранников для осмотра улиц древнего города. С помощью камер и датчиков робот будет транслировать видеоизображения на сайт комплекса. Кроме того, Spot планируют отправлять в вырытые расхитителями туннели, которые опасны для доступа сотрудников Помпеи.

Робот способен проникать даже в небольшие пространства, собирать и записывать данные.

В марте 2022 года нью-йоркские пожарные также взяли на службу собак-роботов Spot, которые будут участвовать в поисково-спасательных операциях. Стоимость закупки составила около 75 тысяч долларов.

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