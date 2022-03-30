Вологодская IT-компания взяла на работу робосекретаршу Юлию. Видео

«Человекоподобный робот разгружает персонал и радует гостей. Это положительно влияет на наших клиентов и партнеров. Такого администратора нет ни у кого, и это дает нам преимущество перед конкурентами после проведения встреч», – рассказал «Газете.Ru» представитель «Логасофта».