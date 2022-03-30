Samsung убрала букву Z из названий смартфонов

Корейская компания Samsung переименовала свои смартфоны и убрала из названия букву Z. Об этом сообщает «Лента.ру».
Таким образом, складные флагманы Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 теперь носят названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Известно, что названия аппаратов изменились для трех рынков — Латвии, Литвы и Эстонии. На сайтах компании в этих странах уже обновлены страницы с девайсами.
Пока неизвестно, будет ли Samsung менять наименования на других рынках. В частности, на российском сайте смартфоны продаются под прежним названием.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество отказаться от использования буквы Z. Министр предложил странам ввести уголовную ответственность за использование знака, который стал неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.