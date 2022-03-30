Samsung убрала букву Z из названий смартфонов

Корейская компания Samsung переименовала свои смартфоны и убрала из названия букву Z. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Таким образом, складные флагманы Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 теперь носят названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Известно, что названия аппаратов изменились для трех рынков — Латвии, Литвы и Эстонии. На сайтах компании в этих странах уже обновлены страницы с девайсами.

Пока неизвестно, будет ли Samsung менять наименования на других рынках. В частности, на российском сайте смартфоны продаются под прежним названием.