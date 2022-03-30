В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
23 минуты назад

Samsung убрала букву Z из названий смартфонов

Алиса Селезнёва

Корейская компания Samsung переименовала свои смартфоны и убрала из названия букву Z. Об этом сообщает «Лента.ру».

Samsung убрала букву Z из названий смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, складные флагманы Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 теперь носят названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Известно, что названия аппаратов изменились для трех рынков — Латвии, Литвы и Эстонии. На сайтах компании в этих странах уже обновлены страницы с девайсами.

Пока неизвестно, будет ли Samsung менять наименования на других рынках. В частности, на российском сайте смартфоны продаются под прежним названием.

Apple перестанет ремонтировать ряд iPhone

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество отказаться от использования буквы Z. Министр предложил странам ввести уголовную ответственность за использование знака, который стал неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

Наука и техника,Дмитрий Кулеба,Apple,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители