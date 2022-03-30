Dyson представила наушники со встроенным очистителем воздуха

Dyson представила Bluetooth-наушники Zone со встроенным очистителем воздуха. Как сообщает The Verge, устройство окажется на рынке лишь к осени и пока компания показала лишь дизайн — оно представляет собой накладные наушники с «забралом», которое опускается на лицо.

Фото: Unsplash Unsplash

Встроенная в Zone система очистки воздуха не является новинкой для Dyson — в нем используется уменьшенная версия существующих стационарных решений компании. Установленные в наушниках миниатюрные вентиляторы втягивают воздух, который затем фильтруется и подается через «маску» — человек вдыхает его уже чистым, без большей части загрязняющих веществ и посторонних частиц.

При этом «забрало» не касается лица владельца, как это делает обычная медицинская маска, однако производителем предусмотрен дополнительный контактный элемент, если в нём возникнет потребность. Модуль подачи воздуха крепится с помощью магнитов — его можно снять, чтобы использовать Zone как обычные наушники, или откинуть, чтобы общаться с собеседником. В Dyson подчеркнули, что модель фильтрует до 99% посторонних частиц в воздухе, а съемных фильтров хватает примерно на год.

Говоря о самих наушниках, в компании отметили, что постарались воссоздать «достоверное» звучание музыки. Шумоподавление производится за счёт пассивных и активных решений и работает в трех режимах. Когда «маска» поднята, включается режим активного шумоподавления, а если его опустить, то он отключается, чтобы можно было беседовать с людьми. Также присутствует режим «прозрачности», в котором пользователь слышит наиболее важные звуки внешнего мира, например, автомобильные гудки и сирены.