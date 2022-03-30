Apple перестанет ремонтировать ряд iPhone

Apple больше не будет разрешать ремонтировать утерянные или украденные iPhone. Теперь магазины и авторизованные поставщики услуг компании будут получать уведомление в случае, если клиент принес им устройство, которое ранее заявлялось как утраченное, пишет MacRumors.

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Компания потребовала, чтобы магазины Apple Store и авторизованные мастерские не принимали смартфоны для ремонта, если во внутренних системах MobileGenius или GSX аппарат будет помечен как утерянный, украденный или приобретённый мошенническим путем.

Скорее всего, техслужба компании будет проверять IMEI устройства в реестре GSMA Device Registry, которая представляет собой глобальную базу данных, созданную для того, чтобы клиенты могли сообщать о краже или утере своих устройств.