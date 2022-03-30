В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
44 минуты назад

Apple перестанет ремонтировать украденные и потерянные iPhone

Apple больше не будет разрешать ремонтировать утерянные или украденные iPhone. Теперь магазины и авторизованные поставщики услуг компании будут получать уведомление в случае, если клиент принес им устройство, которое ранее заявлялось как утраченное, пишет MacRumors.

Apple перестанет ремонтировать ряд iPhone
Фото: ReutersReuters

Компания потребовала, чтобы магазины Apple Store и авторизованные мастерские не принимали смартфоны для ремонта, если во внутренних системах MobileGenius или GSX аппарат будет помечен как утерянный, украденный или приобретённый мошенническим путем.

Скорее всего, техслужба компании будет проверять IMEI устройства в реестре GSMA Device Registry, которая представляет собой глобальную базу данных, созданную для того, чтобы клиенты могли сообщать о краже или утере своих устройств.

Банки запустят альтернативу Apple Pay и Google Pay

Мера может стать сдерживающим фактором для покупки бывшего в употреблении устройства, поскольку оно может оказаться украденным. Однако пользователи все еще могут обратиться в неавторизованную ремонтную мастерскую, в которой не спрашивают, откуда у клиента гаджет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители