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3 часа назад

Гигантские ледяные вулканы обнаружены на Плутоне

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Международная команда астрономов обнаружила на Плутоне ранее неизвестный обширный регион, на котором расположены огромные криовулканы. Они похожи на обычные вулканы, но образуются не из расплавленной породы, а из замерзших жидкостей, таких как аммиак и вода.

На Плутоне обнаружены ледяные вулканы
Фото: nasanasa

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Sci News. Гигантские ледяные вулканы были обнаружены в ходе повторного анализа снимков Плутона, полученных при помощи космического аппарата New Horizons.

В ходе исследования команда доктора Келси Сингер изучила обширный регион, расположенный к юго-западу от ледяного щита Sputnik Planitia. Он представляет собой древний ударный бассейн площадью около 1000 километров.

Анализ геоморфологии позволил установить, что эта область образовалась в результате процессов криовулканизма, а преобладающим материалом в ее породах является лед. В своей работе ученые описали множество вулканов, которые им удалось зафиксировать в данном регионе. Самые крупные из них достигают в высоту семи километров, а в поперечнике размеры этих структур варьируются от 10 до 150 километров.

При этом, как отмечают исследователи, некоторые вулканические купола сливаются, образуя еще более крупные структуры. По оценкам авторов работы, крупнейший из обнаруженных ими криовулканов по своим параметрам сопоставим с Мауна-Лоа на Гавайях, одним из крупнейших вулканов на Земле. Ученые также отмечают, что подобных регионов с криовулканами нигде больше в Солнечной системе не находили.

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