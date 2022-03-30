На Плутоне обнаружены ледяные вулканы

Международная команда астрономов обнаружила на Плутоне ранее неизвестный обширный регион, на котором расположены огромные криовулканы. Они похожи на обычные вулканы, но образуются не из расплавленной породы, а из замерзших жидкостей, таких как аммиак и вода.

Фото: nasa nasa

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Sci News. Гигантские ледяные вулканы были обнаружены в ходе повторного анализа снимков Плутона, полученных при помощи космического аппарата New Horizons.

В ходе исследования команда доктора Келси Сингер изучила обширный регион, расположенный к юго-западу от ледяного щита Sputnik Planitia. Он представляет собой древний ударный бассейн площадью около 1000 километров.

Анализ геоморфологии позволил установить, что эта область образовалась в результате процессов криовулканизма, а преобладающим материалом в ее породах является лед. В своей работе ученые описали множество вулканов, которые им удалось зафиксировать в данном регионе. Самые крупные из них достигают в высоту семи километров, а в поперечнике размеры этих структур варьируются от 10 до 150 километров.