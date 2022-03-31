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10 часов назад

Оценены риски превращения смартфонов россиян в «кирпичи»

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Ряд представителей российской IT-отрасли оценили риски того, что смартфоны российских пользователей устройств, работающих на платформах Android и iOS могут быть заблокированы, превратившись в бесполезные «кирпичи». Некоторые из них считают, что в настоящее время идет обсуждение данного вопроса. Об этом сообщают «Известия».

Оценены риски превращения смартфонов россиян в «кирпичи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В связи с вводом новых санкций против России на гаджетах уже исчезла возможность пользоваться Apple Pay и Google Pay с картами Visa и MasterCard российских банков. После этого в Apple Pay пропала возможность поддержки карт «Мир». Эксперты разделились во мнении о том, пойдут ли компании-производители смартфонов на поводу у западных политиков, блокируя технику, которую пользователи активировали на территории России.

«Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, отметив, что в сложившейся ситуации могут быть возможны любые риски.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что 31 марта компании-разработчики операционных систем должны обсудить вопрос о возможности запрета новым покупателям телефонов на платформах Android и iOS их активации в России. Он считает, что шансы на принятие подобно решения составляют «50 на 50». При том, данный вопрос будет обязательно обговариваться с американскими чиновниками, добавил он.

Ранее в Роскачестве оценили вероятность удаленного отключения смартфонов российских пользователей. Комментируя советы не обновлять свои гаджеты на iOS и Android из-за риска блокировки смартфонов производителями девайсов через апдейты специалисты подчеркнули, что заблокировать устройство удастся и без установки обновлений.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Денис Кусков,Visa,Google,Apple,
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