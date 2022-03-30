В Бурятии будут проводить анализы ДНК лесных растений

Открытие Открытие молекулярно-генетической лаборатории в Бурятии состоялось в среду при участии руководителя Рослесхоза Ивана Советникова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Бурятии.

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"Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников прибыл в Улан-Удэ. Сегодня в рамках рабочего визита он принял участие в открытии молекулярно-генетической лаборатории, которая будет работать на базе Центра защиты леса Республики Бурятия", - говорится в сообщении.

В лаборатории будут проводить анализы ДНК лесных растений. Полученные данные специалисты используют для генетической паспортизации лесообразующих пород при оценке фитосанитарного состояния лесных питомников для выявления вредителей леса и других задач. Также данные будут способствовать ведению контроля за оборотом репродуктивного материала лесных растений при воспроизводстве лесов.

Лаборатория создана благодаря федеральному проекту "Сохранение озера Байкал", который входит в нацпроект "Экология". Отмечается, что в штате будут работать пять сотрудников, возглавит работу кандидат биологических наук Александр Воинков.