В Бурятии будут проводить анализы ДНК лесных растений

Открытие Открытие молекулярно-генетической лаборатории в Бурятии состоялось в среду при участии руководителя Рослесхоза Ивана Советникова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Бурятии.
"Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников прибыл в Улан-Удэ. Сегодня в рамках рабочего визита он принял участие в открытии молекулярно-генетической лаборатории, которая будет работать на базе Центра защиты леса Республики Бурятия", - говорится в сообщении.
В лаборатории будут проводить анализы ДНК лесных растений. Полученные данные специалисты используют для генетической паспортизации лесообразующих пород при оценке фитосанитарного состояния лесных питомников для выявления вредителей леса и других задач. Также данные будут способствовать ведению контроля за оборотом репродуктивного материала лесных растений при воспроизводстве лесов.
Лаборатория создана благодаря федеральному проекту "Сохранение озера Байкал", который входит в нацпроект "Экология". Отмечается, что в штате будут работать пять сотрудников, возглавит работу кандидат биологических наук Александр Воинков.
По информации пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства, в настоящее время в центре защиты леса региона работают 109 сотрудников. В составе центра имеются подразделения: отдел защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга, отдел дистанционных наблюдений и геоинформационных систем, отдел "Бурятская лесосеменная станция", информационно-аналитический отдел, отдел защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга по Республике Саха (Якутия) и отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов.