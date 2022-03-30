Подборка: 6 самых безопасных браузеров

На фоне блокировки ряда сайтов и соцсетей в России пользователи начали активно использовать VPN-сервисы, но VPN не гарантируют защиты данных - вдобавок к ним лучше использовать безопасные браузеры. «Рамблер» составил список защищенных браузеров и сравнил их характеристики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зачем нужен защищенный браузер

Видео дня

Во-первых, расскажем, зачем вообще нужные защищенные браузеры и какую информацию о вас могут получить посторонние:

Адреса посещенных вами сайтов

Логины и пароли от ваших учетных записей

Данные автозаполнения - имена, адреса, номера телефонов

Кроме того, на ваше устройство попадают отслеживающие куки-файлы, которые могут показать всю вашу историю посещений и интересы (к примеру, для персонализации рекламных объявлений). В куки-файлы можно записать множество информации: во сколько и с какого устройства человек заходил на страницу, что просматривал и тому подобное.

Эксперт по кибербезопасности Артур Филатов объясняет, что сами по себе куки не могут заражать компьютеры вирусами. Но если злоумышленник получит доступ к куки на вашем компьютере, то узнает многое о ваших действиях в интернете. Филатов посоветовал не принимать куки автоматически - перед этим стоит подумать, может быть, лучше самому вводить личные данные с каждым новым посещением.

Если просматривать сайты в режиме «Инкогнито», все куки после окончания сессии будут удалены, но, как отмечают эксперты TrashExpert, ваш IP-адрес по-прежнему будет виден сайтам и разные сервисы смогут отслеживать вашу активность.

Более того, в июне 2020 года к Google подали иск из-за сбора данных в режиме «Инкогнито». По мнению истцов, компания собирала информацию пользователей, которые использовали защищенный режим. В Google обвинения отвергали и подчеркивали, что это сайты, а не компания, могут собирать данные, даже когда пользователь находится в режиме «Инкогнито».

В любом случае защищенный браузер будет гораздо безопаснее режима «Инкогнито».

Safari

Браузер корпорации Apple считается едва ли не самым безопасным в мире. К примеру, он никогда не поддерживал уязвимую технологию Flash (через нее может быть обнаружен IP-адрес).

Плюсы Safari:

Выявляет рекламодателей и предотвращает отслеживание

Находит вредоносный код и помогает избежать заражения вирусами

Предупреждает об открытии подозрительного сайта

Дает функцию частного просмотра

Чтобы установить дополнительную защиту, необходимо перейти в «Настройки – Safari – Поисковая машина» на телефоне. Скорее всего, галочка у вас будет стоять на Google. Вместо него можно выбрать DuckDuckGo - создатели позиционируют его как единственный сервис, который не собирает и не сохраняет информацию о поисковых запросах. Он блокирует рекламу: разработчики обещают, что благодаря DuckDuckGo можно забыть о таргетированной рекламе.

Еще одно правило для безопасного использования Safari: перейдите в «Настройки – Safari», убедитесь, что тумблеры «Не отслеживать» и «Внимание! Подмена сайта» находятся в зеленом положении. Там же можно включить тумблер «Блокировка всех cookie».

Tor

Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет рекламщикам отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов.

Одна из разработчиц Tor Руна Сандвик так описывала его работу в интервью «Ленте.ру»:

«Когда вы используете Tor, ваш трафик проходит через три случайных независимых сервера, расположенных в разных точках мира. Первый сервер видит, что вы используете Tor. Второй видит, что кто-то использует Tor для доступа к какому-то ресурсу, а третий - что кто-то использует Tor для доступа к, например, facebook.com. В этом случае обнаружить связь между вами и ресурсом, который вы посещаете, - очень сложная задача, и для ее решения потребуется много ресурсов».

Плюсы:

Tor скрывает вашу локацию

Не собирает и не передает никому данные о посещенных вами сайтах

Работает на Windows, Mac, Android и Linux

Минусы:

Может загружать страницы достаточно медленно. Торренты через Tor качать не стоит - это и медленно, и небезопасно.

Firefox Quantum

Этот браузер появился в 2017 году и с тех пор постоянно совершенствуется. Его создатели заверяют, что Firefox не шпионит за пользователями, запрещает многим сторонним куки-файлам отслеживать действия пользователей и предоставляет пользователям полный контроль над ситуацией.

Портал iTop VPN указывает среди преимуществ Firefox Quantum функции конфиденциальности - защиту от кибератак, защиту от отслеживания, возможность персональной настройки браузера и регулярные обновления.

В разделе настроек «Приватность и защита» можно выбрать уровень конфиденциальности: «Стандартная», «Строгая», «Персональная» (она позволяет блокировать куки).

Microsoft Edge

В этом браузере, пришедшем на замену Internet Explorer, есть режим просмотра InPrivate для анонимности в интернете, в котором история просмотра веб-страниц, куки-файлы и временные файлы не отслеживаются. Кроме того, браузер не получает выгоды от продажи целевой рекламы.

Ungoogled Chromium

Этот браузер на основе Chromium. Он представляет собой бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, изначально созданным Google.

У этого браузера нет привязки к сервисам Google, нет трекеров и других инструментов Google, определяющих IP-адрес пользователя. История посещаемых сайтов не регистрируется и никому не передается.

Плюс:

Обновления выходят ежедневно, что повышает безопасность браузера

Минус:

Обновлять браузер приходится вручную (скачивать обновления стоит только с официального сайта).

Brave

Каждый раз, когда вы завершаете работу в Brave, он спрашивает вас, какие данные вы хотите удалить. С помощью настроек можно выбирать разные уровни безопасности и конфиденциальности.