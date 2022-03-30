Почему нельзя покупать хлеб в нарезке

Диетологи рекомендуют не покупать хлеб в нарезке, поскольку его обрабатывают консервантами. Обычные батоны и "кирпичики", которые не нужно разрезать самому, гораздо полезнее для здоровья. Об этом пишет болгарское издание "Факти", перевод сделал сайт "ИноСМИ".

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Как отмечается, продажа хлеба в нарезке — маркетинговый ход. Потребителям нравится покупать что-то готовое, так как это экономит их время. Однако такой хлеб дороже и хуже целого.

Нарезанная хлебная продукция портится быстрее, потому что при нарезке увеличивается площадь, на которой может образоваться плесень. Как рассказала диетолог Ольга Алемайкина, ломтики хлеба обрабатывают консервантами на основе этилового спирта и аскорбиновой кислоты.

Кроме того, ножи, которые разрезают хлеб на заводе, смазывают специальным маслом. В результате кусочки не слипаются и красиво выглядят. Но сам продукт при этом становится вредным для здоровья.