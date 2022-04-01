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2 часа назад

Минцифры решило поддержать «белых хакеров»

Lenta.ruиещё 2

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выразило готовность финансово поддержать «белых хакеров». Об этом говорится на сайте ведомства.

Минцифры решило поддержать «белых хакеров»
Фото: ТАССТАСС

Этичные («белые») хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. В связи с этим Минцифры предложило крупным компаниям обсудить идею вложения средств в проведение анализа систем на наличие в них уязвимостей (так называемых «пентестов») и в программу Bug Bounty.

В сообщении подчеркивается, что ведомство готово софинансировать пилотные проекты. Кроме того, Минцифры поддерживает фактический переход к реальному тестированию и выявлению уязвимостей.

Ранее директор РАЭК, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Плуготаренко прокомментировал процесс привлечения «белых хакеров» в Россию. По его словам, идея создании российской платформы не нова, она была еще в конце прошлого года. В то же время он отметил, что существует проблема с оплатой труда таких специалистов, поскольку они «довольно дороги и большинство компаний не может их себе позволить».

Наука и техника,Безопасность,Сергей Плуготаренко,Минкомсвязь РФ,
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