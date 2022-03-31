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1 час назад

Ученые предупредили россиян о новых магнитных бурях

Мир24Мир24иещё 11

Астрономы предупредили жителей России о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 31 марта и 1 апреля, пишет АГН «Москва», ссылаясь на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Ученые предупредили россиян о новых магнитных бурях
Фото: NASANASA

Как отмечается, бури будут относиться к категории G1 – слабые возмущения. При этом, по мнению ученых, магнитосфера будет возбужденной и в последующие два дня.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова сообщила, что во время магнитных бурь люди могут наблюдать у себя повышение артериального давления, ощущение тревожности, снижение работоспособности и обострение хронических болезней.

Помимо этого, в такое время возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, а также снижается газообмен организма.

Наука и техника,Магнитные бури,Елена Жучкова,
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