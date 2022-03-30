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1 час назад

Ученые научились управлять бактериями для лечения рака

Мир24Мир24

Американские ученые из Калифорнийского технологического института научились управлять бактериями, которые способны искать и уничтожать раковые клетки с помощью звука. Результаты исследования описаны в статье в журнале Nature Communications.

Ученые научились управлять бактериями для лечения рака
Фото: «Мир24» / Елена Андреева«Мир24» / Елена Андреева

Специализированный штамм бактерий Escherichia coli (E. coli), разработанный специалистами, способен находить и проникать в опухоль при введении в организм. После прибытия бактерии в новообразование ученые подвергают ее воздействию ультразвука для активации высвобождения сильнодействующих лекарств.

В ходе опытов на мышах исследователи пришли к выводу, что опухоли, поддавшиеся воздействию этого штамма бактерий и ультразвука, показали гораздо более медленный рост, чем новообразования, обработанные только ультразвуком или только бактериями. Как отметили специалисты, у некоторых мышей опухоли не уменьшались даже при полном использовании этого метода.

Тем не менее исследователи считают, что полученные результаты достаточно многообещающие, так как указывают направление для дальнейшей работы.

Ранее ученые заявили, что муравьи обладают способностью обнаруживать онкологические заболевания у людей. Исследователи пояснили, что насекомые Formica fusca «могут находить летучие органические соединения, выделяемые раковыми клетками».

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