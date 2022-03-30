Ученые научились управлять бактериями для лечения рака

Американские ученые из Калифорнийского технологического института научились управлять бактериями, которые способны искать и уничтожать раковые клетки с помощью звука. Результаты исследования описаны в статье в журнале Nature Communications.

Фото: «Мир24» / Елена Андреева «Мир24» / Елена Андреева

Специализированный штамм бактерий Escherichia coli (E. coli), разработанный специалистами, способен находить и проникать в опухоль при введении в организм. После прибытия бактерии в новообразование ученые подвергают ее воздействию ультразвука для активации высвобождения сильнодействующих лекарств.

В ходе опытов на мышах исследователи пришли к выводу, что опухоли, поддавшиеся воздействию этого штамма бактерий и ультразвука, показали гораздо более медленный рост, чем новообразования, обработанные только ультразвуком или только бактериями. Как отметили специалисты, у некоторых мышей опухоли не уменьшались даже при полном использовании этого метода.

Тем не менее исследователи считают, что полученные результаты достаточно многообещающие, так как указывают направление для дальнейшей работы.