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22 минуты назад

В самом холодном месте Земли в Антарктиде зафиксирована "аномальная жара"

Российская ГазетаРоссийская Газета

Ученые были потрясены, когда исследовательская станция в Антарктиде сообщила о необычайно теплой погоде. Температура на исследовательской станции "Конкордия" на вершине Купола С на Антарктическом плато, обычно известном как самое холодное место на Земле, подскочила до поразительных -11,5 градусов по Цельсию.

В самом холодном месте Земли зафиксирована "аномальная жара"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нормальная температура в течение дня на плато в это время года составляет около -49°C, что делает невероятными показания почти на 38°C превышающими норму, сообщает CNN. "Похоже, что был установлен новый мировой рекорд по самому большому превышению температуры над нормой", - написал в Twitter ведущий научный сотрудник исследовательского центра Berkeley Earth Роберт Роде.

По словам ученого, это было бы так, как если бы и без того высокая температура 16°C в Вашингтоне, округ Колумбия, которая была зафиксирована 28 марта, подскочила до немыслимых 55°C.

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