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48 минут назад

Российский аналог Google Play может стать обязательным для смартфонов

Ferra.ruFerra.ru

Разработчик российского аналога Google Play, приложения NashStore, Владимир Зыков рассказал, что пока этот продукт придётся устанавливать на смартфоны самостоятельно. Но разработчики планируют обратиться в Минцифры России и договариваться с производителями смартфонов для установки NashStore по умолчанию.

Российский аналог Google Play может стать обязательным для смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зыков рассказал, что нужно договариваться не только с государственным ведомством, но и напрямую с производителями устройств, потому что многое зависит от настройки смартфонов и ряда других нюансов.

«Дело в том, что на первом этапе приложение можно будет только скачивать, это особенность операционной системы. Мы, конечно, планируем и будем общаться с Минцифры, чтобы этот магазин приложений шёл по умолчанию с операционной системой Android, только в этом случае будет такая привычная возможность. Также будем вести переговоры напрямую с производителями смартфонов, потому что у каждого своя настройка на смартфон, и надо договариваться с ними. Потому что сейчас будет параллельный импорт, и непонятно, сколько распоряжений Минсвязи будет работать, если телефоны будут привозиться всерую. Здесь, конечно, надо будет ещё и общаться с производителями смартфонов напрямую, потому что пока непонятно, как это все будет работать. Как только мы достигнем какого-то соглашения, тогда сразу появится такая возможность у россиян устанавливать, как это было в случае с Google Play. Пока, к сожалению, только скачивать», — рассказал эксперт.

Наука и техника,Владимир Зыков,Google,
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