Российский аналог Google Play может стать обязательным для смартфонов

«Дело в том, что на первом этапе приложение можно будет только скачивать, это особенность операционной системы. Мы, конечно, планируем и будем общаться с Минцифры, чтобы этот магазин приложений шёл по умолчанию с операционной системой Android, только в этом случае будет такая привычная возможность. Также будем вести переговоры напрямую с производителями смартфонов, потому что у каждого своя настройка на смартфон, и надо договариваться с ними. Потому что сейчас будет параллельный импорт, и непонятно, сколько распоряжений Минсвязи будет работать, если телефоны будут привозиться всерую. Здесь, конечно, надо будет ещё и общаться с производителями смартфонов напрямую, потому что пока непонятно, как это все будет работать. Как только мы достигнем какого-то соглашения, тогда сразу появится такая возможность у россиян устанавливать, как это было в случае с Google Play. Пока, к сожалению, только скачивать», — рассказал эксперт.