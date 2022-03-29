Астрономы заявили об океане из жидкой воды в недрах Плутона

Научный коллектив миссии New Horizons открыл необычные формы рельефа на Плутоне, возникшие в результате длительных извержений криовулканов, также полученные данные указали на присутствие океана из жидкой воды в недрах планеты.

Фото: NASA NASA

«Мы открыли несколько относительно молодых черт рельефа в окрестностях горы Райта на Плутоне, чье существование нельзя объяснить различными формами эрозии. Мы предполагаем, что они возникли в результате длительных и массированных извержений криовулканов, которые привели к формированию множества куполообразных структур в этом регионе Плутона», – пишут исследователи в журнале Nature Communications, передает ТАСС.

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Также данные с New Horizons указали на присутствие океана из жидкой воды в недрах Плутона. Это открытие указало на то, что тепло этого океана может порождать извержения криовулканов на поверхности карликовой планеты, а также другие геологической активности, аналогов которых на Земле нет.

Ученые открыли сразу несколько уникальных для Плутона форм рельефа, возникших в результате извержений криовулканов.

Их внимание привлекли куполообразные структуры длиной и шириной в несколько километров, расположенные по соседству с двумя крупными горными вершинами, горой Райта и горой Пикарда, чья высота составляет около 4-5 км. Эти бугры были беспорядочно разбросаны по поверхности равнины, окружающей обе горы, что сделало ее похожей на чешуйчатый доспех или взбитый матрас.

Проведенный учеными анализ исключил возможность того, что бугры на поверхности равнины возникли в результате обрушения вершин гор, а также сублимации или ветровой эрозии их склонов.

При этом планетологи обнаружили относительно небольшое число кратеров и других следов разрушений на поверхности этих бугров, что свидетельствует о том, что они возникли относительно недавно (по геологическим меркам). Они обнаружили, что все холмы почти на 100% состоят из самой «твердой» плутонианской породы – водного льда.

Ученые считают, что открытые ими структуры представляют собой следы мощнейших извержений криовулканов, которые происходили на Плутоне около 1-2 млрд лет назад. Проявления их активности покрыли данный регион Плутона толстым слоем водного льда, чей объем превышает 10 тыс. куб. км.

Подобный объем излияний криовулканов, по словам планетологов, сопоставим с количеством лавы, которое вырабатывали Йеллоустонский супервулкан и другие крупнейшие очаги вулканизма на Земле в период их максимального пробуждения в далеком прошлом. Это говорит о том, что недра Плутона могут оставаться геологически активными даже сегодня, несмотря на существенное снижение температуры недр карликовой планеты.