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54 минуты назад

Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии»

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Роскомнадзор составит протокол в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о специальной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Регулятор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении ресурса за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии»

В Роскомнадзоре подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Ранее 29 марта сообщалось, что Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии» из-за публикации материалов с недостоверной информацией о спецоперации на Украине.

О первом уведомлении «Википедии» от Роскомнадзора стало известно 1 марта. Представители энциклопедии рассказали, что сайту пригрозили блокировкой за распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине. Уточнялось, что на портале ее назвали «вторжением». Позднее эту информацию подтвердили и в самом ведомстве.

Наука и техника,Верховный суд,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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