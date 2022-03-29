Роскомнадзор составит протоколы на Google

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении компании Google за неудаление видеохостингом YouTube запрещенной информации. Об это сообщается на сайте ведомства.

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«Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по статье 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что платформа способствует распространению контента, «содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации, а также информацию экстремистского характера с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих».

Согласно российскому законодательству за неудаление таких материалов в установленный срок владельцу сайта грозит административная ответственность, напомнили в ведомстве.

«Размер штрафа может составлять до восьми миллионов рублей, а в случае повторного совершения правонарушения его сумма может быть увеличен до 20% годовой выручки компании», — отметили в Роскомнадзоре.