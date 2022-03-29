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1 час назад

В WhatsApp появилась новая функция

Вероника Полынина

WhatsApp разработала новую функцию воспроизведения голосовых сообщений, сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь прослушивать голосовые сообщения можно, переключаясь между чатами. При выходе из чата, куда было прислано сообщение, плашка с аудио появится в верхней части экрана, его можно будет остановить и воспроизвести заново. Кроме того, в WhatsApp также появятся новые эмодзи, среди которых беременный мужчина, испуганное лицо, показывающие сердечко руки и многие другие.

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Разработчики мессенджера начали тестировать обновления две недели назад. Тогда протестировать новинку могли beta-тестеры на операционной системе Android. Сейчас это сделать могут пользователи, у которых установлены бета-версия WhatsApp для Android 2.22.8.7 или WhatsApp Business для Android 2.22.8.8. На системе iOS функция была выпущена еще в предыдущем обновлении.

Ранее WABetaInfo сообщил, что разработчики WhatsApp выпустят новую версию приложения до конца марта текущего года. Главным нововведением станет возможность работать в десктопной версии мессенджера без смартфона.

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