Климатологов обеспокоили санкции против России

Ученые-климатологи обеспокоены тем, что из-за международных санкций не могут сотрудничать с коллегами из России. А без них важная работа по наблюдению за климатическими процессами в Арктике невозможна.

Фото: Istock.com Istock.com

Под вопрос также поставлена реализация проекта экспериментального термоядерного реактора во Франции.

Над его созданием трудятся специалисты 35 стран. Этот реактор — важный этап на пути к получению безуглеродной энергии. Однако важные компоненты для него из России, скорее всего, ученым не удастся получить. Среди них — массивный сверхпроводящий магнит, ожидающий испытаний в Санкт-Петербурге. Ущерб от такого разделения научных деятелей может быть слишком высоким для обеих сторон, говорят ученые. Особенно — в сфере климата, где промедление может запустить необратимые процессы, передает The Associated Press.

Европейский союз замораживает средства российских компаний из своего основного фонда исследований в размере 95 миллиардов евро и приостанавливает платежи. В Германии, Великобритании и других странах также прекращается финансирование и поддержка проектов, связанных с Россией.

Ученые говорят, что во многих областях российского опыта будет не хватать. Адриан Муксуорти, профессор Лондонского Имперского колледжа, считает, что в своих исследованиях магнитного поля Земли приборы российского производства могут выполнять такие измерения, которые недоступны другим коммерческим приборам, изготовленным на Западе.

В Германии ученый-атмосферник Маркус Рекс заявил, что международная миссия продолжительностью в год, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов.

«Это повредит науке. Мы все потеряем. Просто разложите карту и посмотрите на Арктику. Чрезвычайно трудно проводить значимые исследования там, если вы игнорируете Россию», — заявил Маркус Рекс, отметив, что Арктика быстро меняется.