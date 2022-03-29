Химик предупредил об опасности ароматических свечей

Химик из США рассказал, чем вредны ароматические свечи для людей, которые зажигают их дома, пишет Mirror. По словам мужчины, в них могут содержаться вредные вещества, а приятный запах кажется не таким безобидным.

Фото: drdangubler/Tiktok drdangubler/Tiktok

Химик-органик Дэн Габлер рассказал пользователям соцсетей, чем вредны ароматические свечи. По словам мужчины, частое их использование в домашних условиях может привести к проблемам со здоровьем. В этом виноват состав изделия.

«Свечи сделаны из дешевого парафина, искусственных ароматизаторов и красителей. Когда мы их сжигаем, они выделяют окись углерода, двуокись углерода, двуокись серы, бензопирен и другие летучие соединения, наносящие вред», — объяснил мужчина.

Также Габлер объяснил, что, как правило, ароматические свечи не проходят контроль качества, производителям данного товара не нужно доказывать безопасность состава для пользователей.

«Мы просто покупаем их и вдыхаем, и это большая проблема, так что будьте осторожны», — предупредил американец.

Впрочем, по словам Дэна, если изредка зажигать ароматические свечи в хорошо проветриваемом помещении, то риск для здоровья будет сведен к минимуму. Правда, подписчиков в комментариях это не утешило.

«Свечи — мой главный источник радости. Что у меня осталось?» — возмутился участник обсуждений.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечу под названием «Руки прочь от моей вагины».