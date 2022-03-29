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53 минуты назад

Найден новый способ производства термоэлектрических материалов

Машины и МеханизмыМашины и Механизмы

Учёные НИУ «БелГУ» предложили новый метод получения качественных термоэлектриков — материалов, которые преобразуют тепло в электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Найден новый способ производства термоэлектрических материалов
Фото:  управление по связям с общественностью СПбПУ управление по связям с общественностью СПбПУ

Как поясняют учёные, одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики является преобразование бросовой тепловой энергии в электричество. Такой подход поможет повысить производительность множества самых разных систем, а также снизить расход энергии.

Разработка российских учёных — важный шаг в этом направлении. Им удалось создать технологию, которая поможет производить высокоэффективные термоэлектрические материалы.

«Сегодня лучшие термоэлектрики для наиболее распространенных на практике низкотемпературных условий — теллурид висмута и твердые растворы на его основе. Разработанный нами метод легирования этих соединений позволяет поднять на 5-10% их термоэлектрическую добротность, главную характеристику термоэлектриков », — отметил научный сотрудник ЦКП «Технологии и материалы» НИУ «БелГУ» Максим Япрынцев.

Учёные уверены, что технология будет полезна при создании термоэлектрических систем для разных сфер: энергетики, медицины, химической и биологической промышленности.

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