Найден новый способ производства термоэлектрических материалов

Учёные НИУ «БелГУ» предложили новый метод получения качественных термоэлектриков — материалов, которые преобразуют тепло в электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Как поясняют учёные, одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики является преобразование бросовой тепловой энергии в электричество. Такой подход поможет повысить производительность множества самых разных систем, а также снизить расход энергии.

Разработка российских учёных — важный шаг в этом направлении. Им удалось создать технологию, которая поможет производить высокоэффективные термоэлектрические материалы.

«Сегодня лучшие термоэлектрики для наиболее распространенных на практике низкотемпературных условий — теллурид висмута и твердые растворы на его основе. Разработанный нами метод легирования этих соединений позволяет поднять на 5-10% их термоэлектрическую добротность, главную характеристику термоэлектриков », — отметил научный сотрудник ЦКП «Технологии и материалы» НИУ «БелГУ» Максим Япрынцев.