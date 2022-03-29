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1 час назад

Япония отправит на Луну крошечного робота-трансформера

Motor.ruMotor.ru

Япония отправит на Луну крошечного робота-трансформера В его разработке участвовала TakaraTomy – фирма, создавшая оригинальные игрушки для франшизы «Трансформеры»

Япония отправит на Луну крошечного робота-трансформера
Фото: RoboStartRoboStart

Японцы готовятся к новой лунной миссии, в рамках которой на спутник Земли отправится необычный ровер SORA-Q. В отличие от других луноходов, он представляет собой настоящий трансформер, который после прилунения превратится из шара в вездеход с полусферическими колесами по бокам. Еще одна особенность SORA-Q – крошечные габариты: в ширину он достигает восемь сантиметров, а весит всего 250 граммов.

Разработкой SORA-Q занималось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и TakaraTomy – компания, создавшая линию игрушек из мультсериала «Трансформеры» в начале 1980-х совместно с Hasbro.

Наработки TakaraTomy показались JAXA подходящими для постройки настоящего трансформера-лунохода. По задумке создателей, колеса-полусферы со смещаемой осью позволят SORA-Q катиться по гладким поверхностям подобно сегвею, а также взбираться по неровностям лунного грунта и преодолевать препятствия.

RoboStart

Для баланса и устойчивости предусмотрен широкий откидной «хвост» сзади. Делать снимки поверхности Луны SORA-Q будет при помощи блока с двумя камерами, направленными вперед и назад.

Ровер будет отправлен на Луну в рамках миссии JAXA на борту посадочного модуля Smart Lander for Investigating Moon, или SLIM. Изначально его планировали запустить в 2021 году, однако запуск был перенесен на 2022 год. Вместе с SORA-Q на спутник доставят устройство связи, которое будет переслать данные с камер трансформера на Землю.

В США тем временем создали «пассажирский» луноход, способный перевозить людей и грузы. В течение 10 лет стартап Venturi Astrolab обещает создать целый автопарк таких роверов для NASA и коммерческих компаний, которые занимаются космическими полетами.

Наука и техника,NASA,
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