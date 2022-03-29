Чтобы не возникало ненужных ассоциаций: Samsung убрала букву «Z» из названий своих смартфонов

СМИ сообщили, что Samsung решила убрать букву «Z» из названий своих складных устройств Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Пока изменения видны на официальных сайтах Samsung нескольких стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Теперь Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 указываются там как Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Сообщается, что изменения произошли относительно недавно.