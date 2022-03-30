Российский ученый разработал систему управления беспилотными грузовиками

Владислав Южаков, ученый Московского политехнического университета разработал систему управления беспилотными грузовиками. Отмечается, что она позволит сэкономить до 25% эксплуатационных издержек.
Он объяснил, что созданный программно-алгоритмический комплекс представляет собой мультиагентную систему управления. При этом, по словам Южакова, в мире существуют аналоги подобных технологий, просто в России такие разработки не вышли на финальный этап реализации.
"В перспективе пяти-семи лет система перейдет на управление полностью беспилотным транспортом. Сначала водитель будет выполнять роль сопровождающего одного автомобиля, потом такой водитель будет во главе колонны на несколько грузовых автомобилей, и, наконец, полностью автономные грузоперевозки без присутствия человека", - Владислав Южаков Ученый Московского политехнического университета.
На данный момент испытания проводятся на трассе М7 (Москва-Казань), который должны завершиться летом этого года.