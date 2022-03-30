Российский ученый разработал систему управления беспилотными грузовиками

"В перспективе пяти-семи лет система перейдет на управление полностью беспилотным транспортом. Сначала водитель будет выполнять роль сопровождающего одного автомобиля, потом такой водитель будет во главе колонны на несколько грузовых автомобилей, и, наконец, полностью автономные грузоперевозки без присутствия человека", - Владислав Южаков Ученый Московского политехнического университета.