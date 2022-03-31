В WhatsApp изменятся голосовые сообщения

Представители WhatsApp опубликовали пост, в котором раскрыли ближайшие планы по улучшению мессенджера. Если кратко, то ближайший апдейт приложения принесёт более удобную работу с голосовыми сообщениями.

Так, например, компания сделает общедоступной долгожданную функцию приостановки записи аудиосообщения на паузу. Также пользователи наконец-то смогут прослушать записанное сообщение прежде чем отправить его собеседнику.

Ещё одним важным нововведением должно стать то, что «голосовухи» можно будет слушать, находясь в любом месте приложения. Вместе с тем в WhatsApp появится функция «запоминания воспроизведения», когда прослушивание сообщения можно будет начать с того места, на котором пользователь остановился ранее.