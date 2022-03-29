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26 минут назад

В Роскосмосе назвали причину отказа от стартов «Союзов» с Куру

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Прекращение стартов «Союзов» с космодрома Куру связано с военным предназначением спутников, которые должны были быть выведены на орбиту, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец.

В Роскосмосе назвали причину отказа от стартов «Союзов» с Куру
Фото: роскосмосроскосмос

«Теперь о полезной нагрузке, которую должны были выводить наши «Союзы» с Куру: четыре навигационных спутника, спутник-разведчик и научный аппарат. Поясню: навигационные аппараты используются не для того, чтобы помочь таксисту проехать путь от точки А к точке Б, а для наведения высокоточного оружия. Именно это основная функция GPS, ГЛОНАСС и других навигационных спутниковых систем», – написал Струговец в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что про спутник-разведчик, после признания Европы в намерении передавать спутниковые снимки украинским вооруженным подразделениям, «и говорить нечего». Струговец назвал странным заявления блогеров в интернете, что «Роскосмос, якобы, сам ушел с рынка коммерческих космических запусков или что он не надежный партнер».

«Надежный в понимании блогеров это тот, кто помогает убивать военнослужащих своей страны?» – отметил он.

Ранее Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

Наука и техника,OneWeb,Роскосмос,
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