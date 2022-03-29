В Роскосмосе назвали причину отказа от стартов «Союзов» с Куру

«Теперь о полезной нагрузке, которую должны были выводить наши «Союзы» с Куру: четыре навигационных спутника, спутник-разведчик и научный аппарат. Поясню: навигационные аппараты используются не для того, чтобы помочь таксисту проехать путь от точки А к точке Б, а для наведения высокоточного оружия. Именно это основная функция GPS, ГЛОНАСС и других навигационных спутниковых систем», – написал Струговец в своем Telegram-канале, передает ТАСС.