В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Ученые получили топливо из использованных покрышек

InScienceInScience

Российские ученые предложили способ получения жидкого углеводородного топлива из отработанных покрышек для котельных установок и арктических судов. Полученное топливо сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C, что делает его удобным для использования в холодном климате. Кроме того, при сгорании оно выделяет меньше токсичных газов, чем традиционные виды топлива. Статья опубликована в журнале Waste and Biomass Valorization.

Ученые получили топливо из использованных покрышек
Фото: UnsplashUnsplash

За последние десять лет мировые объемы производства автомобилей выросли почти на 30%, как и объемы шинных отходов. В России на свалку ежегодно попадает более миллиона тонн отработанных покрышек, и только 20% из них перерабатывается в резиновую крошку или топливо. Еще 16% сжигается. Все остальное захоранивают, что опасно для окружающей среды, так как разлагаются покрышки сотни лет. Одна из альтернатив: переработка отработанных шин методом пиролиза — термической переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты горения.

Видео дня

Методом пиролиза можно получить полукокс, горючие газы и жидкие углеводороды, которые представляют собой основной энергетически ценный продукт реакции. Их энергетический потенциал сопоставим с традиционным горючим, которое используется на энергетических станциях, кораблях, железнодорожном транспорте и в дизельных двигателях. При этом основные преимущества жидких углеводородов, полученных из резины, — низкая температура застывания, хорошая текучесть и низкая вязкость.

Ученые из НИТУ «МИСиС», Томского политехнического университета и Кузбасского государственного технического университета им Т. Ф. Горбачева использовали паровой пиролиз. Среди преимуществ этого метода — безопасность, нейтрализация токсичных компонентов в процессе пиролиза, высокая энергетическая ценность газофазных продуктов и возможность управлять свойствами получаемого сырья. Ученые провели эксперимент по пиролизной переработке использованных шин для легковых автомобилей популярных в России производителей с использованием трубчатого реактора — специальной печи, в которой исходный материал обрабатывается перегретым паром при температуре 500 °C.

«Полученное в результате такой обработки покрышек жидкое топливо обладает сравнимыми с традиционным горючим показателями теплоты сгорания, не замерзает при температурах до -50 °C, а вязкость такого топлива оказалась существенно ниже, чем у традиционного горючего. Синтезированное нами топливо воспламеняются на 50% быстрее традиционного и при сгорании выделяет меньше угарного газа, углекислого газа, оксида серы и оксидов азота, чем традиционное горючее», — говорит соавтор исследования Кирилл Ларионов.

Наука и техника,Томский политех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители