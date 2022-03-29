Ученые получили топливо из использованных покрышек

Российские ученые предложили способ получения жидкого углеводородного топлива из отработанных покрышек для котельных установок и арктических судов. Полученное топливо сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C, что делает его удобным для использования в холодном климате. Кроме того, при сгорании оно выделяет меньше токсичных газов, чем традиционные виды топлива. Статья опубликована в журнале Waste and Biomass Valorization.

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За последние десять лет мировые объемы производства автомобилей выросли почти на 30%, как и объемы шинных отходов. В России на свалку ежегодно попадает более миллиона тонн отработанных покрышек, и только 20% из них перерабатывается в резиновую крошку или топливо. Еще 16% сжигается. Все остальное захоранивают, что опасно для окружающей среды, так как разлагаются покрышки сотни лет. Одна из альтернатив: переработка отработанных шин методом пиролиза — термической переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты горения.

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Методом пиролиза можно получить полукокс, горючие газы и жидкие углеводороды, которые представляют собой основной энергетически ценный продукт реакции. Их энергетический потенциал сопоставим с традиционным горючим, которое используется на энергетических станциях, кораблях, железнодорожном транспорте и в дизельных двигателях. При этом основные преимущества жидких углеводородов, полученных из резины, — низкая температура застывания, хорошая текучесть и низкая вязкость.

Ученые из НИТУ «МИСиС», Томского политехнического университета и Кузбасского государственного технического университета им Т. Ф. Горбачева использовали паровой пиролиз. Среди преимуществ этого метода — безопасность, нейтрализация токсичных компонентов в процессе пиролиза, высокая энергетическая ценность газофазных продуктов и возможность управлять свойствами получаемого сырья. Ученые провели эксперимент по пиролизной переработке использованных шин для легковых автомобилей популярных в России производителей с использованием трубчатого реактора — специальной печи, в которой исходный материал обрабатывается перегретым паром при температуре 500 °C.