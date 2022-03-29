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1 час назад

Почти половина россиян не ощутили никакого влияния от блокировки соцсетей

Inc-NewsInc-News

За последнее время в РФ было заблокировано сразу несколько популярных социальных платформ, которые использовали для общения миллионы людей.

Как сказалась на россиянах блокировка соцсетей
Фото: Fotolia Fotolia

Но, как показал опрос сервиса «Работа.ру», сорок семь процентов россиян не ощутили в связи с этим никакого дискомфорта.

Двадцать процентов респондентов заявили, что определенные неудобства блокировка соцсетей им принесла, поскольку они привыкли общаться в интернете и теперь им придется привыкать к новым платформам.

И лишь пятнадцать процентов опрошенных граждан считают блокировку соцсетей негативным для себя моментом, поскольку во многом зависели именно от этих площадок в части заработка и общения.

Остальные респонденты заявили, что в силу нынешних неспокойных событий в мире и стране, на фоне других проблем пока не осознали какого-то влияния на них заблокированных соцсетей.

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