Как сказалась на россиянах блокировка соцсетей

За последнее время в РФ было заблокировано сразу несколько популярных социальных платформ, которые использовали для общения миллионы людей.
Но, как показал опрос сервиса «Работа.ру», сорок семь процентов россиян не ощутили в связи с этим никакого дискомфорта.
Двадцать процентов респондентов заявили, что определенные неудобства блокировка соцсетей им принесла, поскольку они привыкли общаться в интернете и теперь им придется привыкать к новым платформам.
И лишь пятнадцать процентов опрошенных граждан считают блокировку соцсетей негативным для себя моментом, поскольку во многом зависели именно от этих площадок в части заработка и общения.
Остальные респонденты заявили, что в силу нынешних неспокойных событий в мире и стране, на фоне других проблем пока не осознали какого-то влияния на них заблокированных соцсетей.