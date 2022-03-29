В России запустят аналог Google Play

АНО «Цифровые платформы» разрабатывает аналог магазина приложений Google Play для Android. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по проектам организации Владимира Зыкова , приложение получило название NashStore, а запуск запланирован на 9 мая.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — заявил Зыков.

Он отметил, что NashStore представляет собой магазин приложений для устройств на Android. С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Сейчас с АНО «Цифровые платформы» по наполнению сотрудничают более 700 компаний, а все желающие могут подать заявку на включение их софта в российский маркет через официальный сайт NashStore.ru.