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39 минут назад

В России запустят аналог Google Play

Лера Букина

АНО «Цифровые платформы» разрабатывает аналог магазина приложений Google Play для Android. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по проектам организации Владимира Зыкова, приложение получило название NashStore, а запуск запланирован на 9 мая.

В России запустят аналог Google Play
Фото: PixabayPixabay

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — заявил Зыков.

Он отметил, что NashStore представляет собой магазин приложений для устройств на Android. С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Сейчас с АНО «Цифровые платформы» по наполнению сотрудничают более 700 компаний, а все желающие могут подать заявку на включение их софта в российский маркет через официальный сайт NashStore.ru.

Также команда работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир».

Наука и техника,Владимир Зыков,
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