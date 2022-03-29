Учёные-астрономы составили план для изучения на ближайшие 10 лет

Каждые 10 лет учёные определяют, какие астрономические проекты они хотели бы воплотить в жизнь. Версия последнего такого опроса была опубликована в конце 2021 года. Сейчас специалисты спорят о том, каким образом можно будет всё это воплотить в жизнь и сколько денег на это потребуется. Подробнее - в статье.

Фото: NASA/JPL-Caltech/Indicator.Ru NASA/JPL-Caltech/Indicator.Ru

Крис Импи, заслуженный профессор астрономии Университета Аризоны (США), рассказывает, что самый последний отчёт, связанный с будущими проектами в сфере астрономии, называется «Пути к открытиям в астрономии и астрофизике на 2020-е годы». Адресован этот отчёт Конгрессу и НАСА, Национальному научному фонду и Министерству энергетики США.

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В итоге комитет, участвующий в составлении отчёта, выделил 24 главных научных вопроса на будущие 10 лет. Связаны эти вопросы с тремя темами. Первая - изучение миров, подобных планете Земля. Сейчас с каждым годом открывается всё больше экзопланет, расположенных за пределами Солнечной системы. Из более 5 тысяч уже известных таких планет - несколько сотен похожи на Землю и могут содержать живые организмы. Поэтому эксперты планируют построить большие телескопы как на Земле, так и в космосе, благодаря чему получится изучить атмосферу этих планет и её состав.

Вторая тема - это развитие мультимессенджерной астрономии. Эта довольно новая научная область, которая призвана собирать данные о гравитационных волнах , элементарных частицах и электромагнитном излучении и объединяет их. Всё это позволяет внести вклад в астрофизику Вселенной. В данном случае для реализации проектов понадобятся гранты, которые позволят исследователям сотрудничать друг с другом и обмениваться информацией. Планируют учёные и узнать больше космических взрывах, слияниях объектов вроде чёрных дыр, нейтронных звёзд.