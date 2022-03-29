Какие продукты нужно есть, чтобы не болеть

Американские врачи назвали 10 наиболее полезных продуктов, которые не просто укрепляют иммунитет, но и позволяют практически никогда не болеть. Об этом пишет издание Eat This, Not That, перевод опубликовал сайт "ИноСМИ".

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Как отмечается в материале, хотя ни один продукт не может гарантированно защитить человека от болезней, в целом рацион играет большую роль в формировании иммунитета.

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"Первым шагом в укреплении иммунной системы является соблюдение здоровой сбалансированной диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами и овощами, полезными жирами, пребиотиками и пробиотиками, а также высококачественным белком", — сказал сооснователь организации FRESH Medicine Роберт Грэхэм.

Вот список из 10 продуктов, которые рекомендуют врачи.

1. Спаржа

Спаржа содержит неперевариваемую клетчатку, поэтому она относится к пребиотикам. Грэм отмечает, что такие продукты являются удобрением для здоровых бактерий, живущих в кишечнике. Пребиотики укрепляют иммунитет, повышают уровень противовоспалительных цитокинов и снижают количество провоспалительных цитокинов.

Пребиотиками также богаты овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты (пшеница, овес и ячмень). Однако эти продукты не нужно вводить в рацион слишком резко, чтобы они не вызвали газообразование и вздутие живота.

2. Молоко

Молоко — важный источник селена и цинка. Одна чашка обезжиренного молока обеспечивает 11% и 7% рекомендуемой суточной дозы этих веществ соответственно. Селен улучшает работу иммунных клеток. А дефицит цинка "ослабляет функции иммунной системы, которая, как уже доказано, улучшается по мере увеличения потребления цинка", рассказала руководителя программы медицинского образования в Doctor's Hospital Элизабет Змуда.

3. Грибы шиитаке

По словам Грэма, грибы шиитаке повышают сопротивляемость организма к инфекциям, воздействуя на различные элементы защитной системы и усиливая иммунный ответ Т-клеток. Чтобы приготовить простой гарнир, обжарьте шиитаке в оливковом масле. Еще эти грибы можно добавлять в омлет, блюда из риса, спагетти, салаты и супы.

4. Брокколи

"Если говорить о брокколи, то чем больше вы ее едите, тем лучше, – как в сыром, так и в приготовленном виде", — сказал доктор Грэм.

Этот овощ содержит важные для иммунной системы полифенолы, которые действуют как антиоксиданты, а также глюкозинолат сульфорафана — вещество, борющееся с болезнями.

5. Куриный суп

Как рассказал доктор медицинских наук Майкл Ф. Ройзен, куриный суп помогает бороться с простудой. Он ускоряет выделение слизи из носа, благодаря чему организм быстрее избавляется от вредных веществ. Несколько исследований показали, что ингредиенты супа, сваренного на курином мясе, обладают противовоспалительным действием.

6. Имбирь

По словам доктора Ройзена, "в ходе одного эксперимента выяснилось, что имбирь способен блокировать вирусы". Этот корень, помогающий не болеть, хорош еще и тем, что его можно просто бросить в суп.

7. Чеснок

Доктор Рива Раль, директор центра Cooper Healthy Living and Cooper Aerobics Center, настоятельно рекомендует употреблять в пищу чеснок. По ее словам, этот продукт "богат аллицином —органическим серным соединением, которое помогает укреплять иммунную систему".

8. Йогурт

Йогурт, в состав которого входят живые активные культуры, обладает пробиотическими свойствами. Он укрепляет иммунитет, помогая организму вырабатывать полезные бактерии. Помимо пробиотиков, йогурт является хорошим источником витамина D, который также укрепляет защитные силы, пояснила Раль.

9. Цитрусовые

Фрукты семейства цитрусовых (апельсин, лимон, грейпфрут, лайм) богаты витамином С, а это лучший стимулятор иммунной системы. Аскорбиновая кислота работает за счет увеличения производства лейкоцитов, борющихся с инфекцией.

10. Цветная капуста