Группа астрономов установила новый интересный факт о сверхновой Кассиопеи А

Кассиопея А представляет собой остатки взорвавшейся звезды, расположенные в направлении созвездия Кассиопея, на расстоянии около 11 000 световых лет от нас. Свет со стороны этого взрыва должен был впервые достичь Земли примерно в 1670 г. Однако в окрестностях этой звезды находилось слишком много газа и пыли, чтобы видеть ее невооруженным взглядом или при помощи самых примитивных телескопов, появившихся в ту далекую эпоху. Туманность Кассиопея А расширяется в пространство со средней скоростью от 4000 до 6000 километров в секунду и имеет температуру порядка 30 миллионов градусов Цельсия. Расширение, вероятно, происходит в облаке газа, надутом звездой задолго до взрыва. В настоящее время размер туманности Кассиопея А составляет около 16 световых лет.