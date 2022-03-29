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2 часа назад

Туманность вокруг сверхновой Кассиопеи А расширяется в пространство неравномерно

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Туманность вокруг сверхновой Кассиопеи А расширяется в пространство неравномерно

Группа астрономов установила новый интересный факт о сверхновой Кассиопеи А
Фото: ТАССТАСС

Внутренняя часть хорошо изученной сверхновой Кассиопея А расширяется наружу неравномерно. Этот факт смогла установить группа астрономов из Амстердамского и Гарвардского университетов. Исследователи подозревают, что причиной возникновения неравномерности является столкновение с космическим объектом.

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Кассиопея А представляет собой остатки взорвавшейся звезды, расположенные в направлении созвездия Кассиопея, на расстоянии около 11 000 световых лет от нас. Свет со стороны этого взрыва должен был впервые достичь Земли примерно в 1670 г. Однако в окрестностях этой звезды находилось слишком много газа и пыли, чтобы видеть ее невооруженным взглядом или при помощи самых примитивных телескопов, появившихся в ту далекую эпоху. Туманность Кассиопея А расширяется в пространство со средней скоростью от 4000 до 6000 километров в секунду и имеет температуру порядка 30 миллионов градусов Цельсия. Расширение, вероятно, происходит в облаке газа, надутом звездой задолго до взрыва. В настоящее время размер туманности Кассиопея А составляет около 16 световых лет.

Исследователи под руководством Джакоба Винка (Jacco Vink) из Амстердамского университета, Нидерланды, проанализировали 19-летний архив наблюдений рентгеновской космической обсерватории Chandra («Чандра») НАСА. Ученые наблюдали, что на западной стороне туманности Кассиопея А внутренние области туманности не расширяются, а вместо этого движутся к центру. Исследователи также измерили ускорение или замедление внешней ударной волны. Как выяснилось, эта внешняя ударная волна в западной части демонстрирует ускорение вместо ожидаемого замедления.

«Обратное движение в западной части туманности может означать две вещи, - сказал Якоб Винк. – Либо где-то имеется полость, зона разрежения, в материале сверхновой, что приводит к локальному движению материала раскаленной оболочки в направлении центра системы. Или же туманность при расширении с чем-то столкнулась». Согласно моделям, построенным Винком и его коллегами, сценарий столкновения представляется более вероятным. Модели показывают, что после столкновения ударная волна сначала тормозится, а затем вновь ускоряется. «Именно это нам удалось измерить», - добавил Винк.

Сценарий столкновения также был изучен недавно итальянским научным коллективом, с которым группа Винка тесно сотрудничала. Они подозревают, что ударная волна испытала столкновение с оболочкой, состоящей из частиц газа. Эта оболочка могла быть сформирована при выдувании тогда еще «живой» звездой асимметричных газовых потоков, считают авторы.

Наука и техника,NASA,
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