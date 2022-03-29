В России заработал аналог запрещенной социальной сети (принадлежат компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Приложение, которое называется Now, позволяет делиться фотографиями с друзьями и близкими.

Новинка позиционируется как полноценный аналог запрещенной соцсети. В ней есть все знакомые функции: лента, комментарии, лайки, профили пользователей, подписки, поиск и тд. В данный момент приложение работает, в сети зарегистрировались уже свыше 5000 пользователей.