Ученые доказали, что кофе продлевает жизнь

"Наше исследование показало, что регулярное употребление кофе безопасно и может быть частью здоровой диеты для людей с сердечными заболеваниями. У тех, кто выпивал 2-3 чашки кофе в день, снижался риск преждевременной смерти. А у людей с диагнозом «мерцательная аритмия», если они выпивали одну чашку кофе в день, риск преждевременного ухода в мир иной сокращался на 20% по сравнению с «непьющими»", - Питер Кистлер, кардиолог, профессор, руководитель исследования.