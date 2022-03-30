В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
46 минут назад

Ученые назвали напиток, который продлевает жизнь

Letidor.ruLetidor.ruиещё 3

Свое утро с чашечки кофе начинают миллионы людей в мире. Напиток помогает проснуться и дарит заряд бодрости. Однако существует мнение, что много кофе пить нельзя — это может навредить сердцу и повлиять на работу мозга. Американские кардиологи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что любители кофе могут прожить дольше.

Ученые доказали, что кофе продлевает жизнь
Фото: PixabayPixabay

Исследования проводились в течение десяти лет, в них приняли участие почти 400 000 человек. Ученые наблюдали за тем, как употребление кофе влияет на сердечно-сосудистые заболевания: нарушения ритма, ишемическую болезнь, сердечную недостаточность, инсульт и смертность.

"Наше исследование показало, что регулярное употребление кофе безопасно и может быть частью здоровой диеты для людей с сердечными заболеваниями. У тех, кто выпивал 2-3 чашки кофе в день, снижался риск преждевременной смерти. А у людей с диагнозом «мерцательная аритмия», если они выпивали одну чашку кофе в день, риск преждевременного ухода в мир иной сокращался на 20% по сравнению с «непьющими»", - Питер Кистлер, кардиолог, профессор, руководитель исследования.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители