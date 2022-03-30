Ученые доказали, что кофе продлевает жизнь

Свое утро с чашечки кофе начинают миллионы людей в мире. Напиток помогает проснуться и дарит заряд бодрости. Однако существует мнение, что много кофе пить нельзя — это может навредить сердцу и повлиять на работу мозга. Американские кардиологи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что любители кофе могут прожить дольше.
Исследования проводились в течение десяти лет, в них приняли участие почти 400 000 человек. Ученые наблюдали за тем, как употребление кофе влияет на сердечно-сосудистые заболевания: нарушения ритма, ишемическую болезнь, сердечную недостаточность, инсульт и смертность.
"Наше исследование показало, что регулярное употребление кофе безопасно и может быть частью здоровой диеты для людей с сердечными заболеваниями. У тех, кто выпивал 2-3 чашки кофе в день, снижался риск преждевременной смерти. А у людей с диагнозом «мерцательная аритмия», если они выпивали одну чашку кофе в день, риск преждевременного ухода в мир иной сокращался на 20% по сравнению с «непьющими»", - Питер Кистлер, кардиолог, профессор, руководитель исследования.
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