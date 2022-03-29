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2 часа назад

Британские археологи раскрыли историю людей, погребенных в VI веке под римской баней

Мир24Мир24

Ученые из Абердинского университета провели новое исследование человеческих останков, найденных в Крамонде (Шотландия) в 1975 году. Тела покоились под руинами римской бани (термы), сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.

Британские археологи раскрыли историю людей, погребенных в VI веке под римской баней
Фото: Shutterstock/FOTODOмShutterstock/FOTODOм

Всего археологи обнаружили останки девяти взрослых и пяти младенцев. Анализ зубов и костей показал, что они жили в VI веке нашей эры.

Ранее считалось, что умершие были членами одной знатной семьи в Темные века. По меньшей мере один из них умер насильственной смертью.

Новый изотопный анализ позволил исследователям получить больше сведений об этих людях. Он показывает, какую воду и пищу употреблял человек в разные периоды жизни. На основании этих данных можно определить, в каком регионе он проживал.

«Зубная эмаль, особенно у зубов, которые формируются примерно в возрасте от трех до шести лет, выполняет роль маленькой капсулы времени, поскольку содержит химическую информацию о том, где вырос человек», – отметила автор исследования профессор Кейт Бриттон.

Результаты показали, что шестеро людей были уроженцами Крамонда, но двое (мужчина и женщина) были выходцами из других регионов. Мужчина, по-видимому, прибыл с Южного нагорья или окрестностей озера Лох-Несс, а женщина жила на западном побережье.

Исследование раскрывает важную информацию об образе жизни и мобильности людей Средневековья. Долгое время считалось, что они практически никуда не путешествовали – и из-за плохих дорог, и из-за сложной политической обстановки между разными владениями. Однако на самом деле, как показал анализ, многие люди уезжали из своих родных мест и преодолевали достаточно большие расстояния.

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