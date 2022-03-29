В РФ появится отечественный магазин приложений для Android

"В период тотальных манипуляций важными социальными процессами граждан России, мы видим вполне логичным разбавить доминирующее и монопольное положение собственных магазинов приложений операционных систем, в первую очередь Android. Такая практика была уже реализована с AppGallery от Huawei. В России уже есть необходимая нормативная практика - предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра", - добавил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.