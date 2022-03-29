В РФ появится отечественный магазин приложений для Android

cle-text-tag href="/Moscow/" class="j-article-text-tag j-article-text-tag-region biqpf-autotag" data-blocks="click_link_contentpage_region" target="_blank">Российский магазин приложений NashStore для Android появится в России, планируемая дата запуска - 9 мая. Об этом ТАСС сообщил директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков."В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать все, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - отметил он.
Зыков уточнил, что из NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, он позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисам без ограничений. В настоящее время с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний.
"В период тотальных манипуляций важными социальными процессами граждан России, мы видим вполне логичным разбавить доминирующее и монопольное положение собственных магазинов приложений операционных систем, в первую очередь Android. Такая практика была уже реализована с AppGallery от Huawei. В России уже есть необходимая нормативная практика - предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра", - добавил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Уточняется, что команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир".