Xiaomi уличили в обмане тестов производительности

Смартфоны Xiaomi снижают производительность процессора в зависимости от запущенного приложения. Об этом заявил соучредитель бенчмарка Geekbench Джон Пул.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Пул отметил, что маскировка Geekbench под игру Fortnite привела к тому, что одноядерные показатели производительности упали на 30%, а многоядерные - на 15%. Аналогичный результат был достигнут, когда бенчмарк был замаскирован под требовательную игру Genshin Impact.

По словам эксперта, этого более чем достаточно в качестве доказательства того, что Xiaomi также занижает производительность в играх. Какое количество приложений коснулась эта проблема, на данный момент неизвестно.

Предположительно, производительность намеренно занижается для предотвращения перегрева устройства или разряда батареи.

Geekbench имеет целый черный список из смартфонов, которые запрещены в бенчмарке по причине занижения производительности - это некоторые модели OnePlus и Samsung.