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41 минуту назад

Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию об «исключении неограниченного потребления трафика». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.

Сотовым операторам рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, рекомендуется ограничить объемы потребления трафика на безлимитных тарифах. По данным Минцифры, это необходимо сделать в рамках указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России».

В самом министерстве рассылку письма подтвердили. По мнению источника в ведомстве, такие меры необходимо принять в том числе из-за недостатка иностранного оборудования.

Ранее Минцифры выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на IT-специалистов, которые занимаются обеспечением информационной безопасности российских компаний.

Ведомство совестно с компаниями, предоставляющими услуги по информационной безопасности, готовит план материальной поддержки в разработке отечественных решений в этой сфере, чтобы заменить ушедшие с рынка в рамках санкций средства защиты.

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