Сотовым операторам рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию об «исключении неограниченного потребления трафика». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.

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В частности, рекомендуется ограничить объемы потребления трафика на безлимитных тарифах. По данным Минцифры, это необходимо сделать в рамках указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России».

В самом министерстве рассылку письма подтвердили. По мнению источника в ведомстве, такие меры необходимо принять в том числе из-за недостатка иностранного оборудования.

Ранее Минцифры выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на IT-специалистов, которые занимаются обеспечением информационной безопасности российских компаний.

Ведомство совестно с компаниями, предоставляющими услуги по информационной безопасности, готовит план материальной поддержки в разработке отечественных решений в этой сфере, чтобы заменить ушедшие с рынка в рамках санкций средства защиты.