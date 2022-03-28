Японский робот научился чистить банан

Японские ученые создали нейросеть, которая обучила робота чистить банан от кожуры. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

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По словам специалистов Токийского университета, современным роботам сложно выполнять многие простые с точки зрения человека действия — вкручивать лампочку, чистить фрукты и прочее. Чтобы научить роборуку снимать кожуру с банана, ученый Хичхоль Ким создал модель машинного обучения, подробно описав процесс. Задача была разделена на девять этапов — от захвата банана до снятия кожуры.

Ким отметил, что фрукты имеют сложную форму, поэтому машина может не справиться с задачей. Чтобы обучить нейросеть действовать более творчески, инженер очистил сотни бананов, записав 811 минут видео.

В ходе испытаний робот научился успешно снимать кожуру с банана в 57 процентов случаев. Весь процесс занял около трех минут. По словам специалистов, их эксперимент интересен тем, что машина была обучена за рекордно короткие сроки — нейросеть изучила всего 13 часов данных. В будущем ученые намерены улучшить качество очистки бананов и перейти к более сложным овощам и фруктам.