Ученые озвучили новую причину неизлечимости ВИЧ

Инфицированные люди не могут полностью излечиться от ВИЧ из-за малого количества специфического белка, отвечающего за миграцию иммунных клеток. Такие выводы сделали ученые канадского Университета Альберты.

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Как показали исследования, у пациентов с ВИЧ иммунные клетки Т-киллеры, отвечающие за выявление и уничтожение зараженных вирусом клеток, содержат очень мало специфического белка CD73 или он вовсе отсутствует. Этот белок отвечает за миграцию иммунных клеток. Таким образом, недостаток или отсутствие CD73 делает поиск и уничтожение ВИЧ-инфицированных клеток неэффективным. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Недостаток этого белка частично связано с хроническим воспалением, имеющимся у людей с ВИЧ. Это также может объяснять и то, почему у пациентов с ВИЧ более низкий риск развития рассеянного склероза. Таким образом, нацеливание на CD73 может стать основой для нового типа терапии пациентов с рассеянным склерозом, пишет «Лента.ру».