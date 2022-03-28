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18 минут назад

Ученые озвучили новую причину неизлечимости ВИЧ

Алиса Селезнёва

Инфицированные люди не могут полностью излечиться от ВИЧ из-за малого количества специфического белка, отвечающего за миграцию иммунных клеток. Такие выводы сделали ученые канадского Университета Альберты.

Ученые озвучили новую причину неизлечимости ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как показали исследования, у пациентов с ВИЧ иммунные клетки Т-киллеры, отвечающие за выявление и уничтожение зараженных вирусом клеток, содержат очень мало специфического белка CD73 или он вовсе отсутствует. Этот белок отвечает за миграцию иммунных клеток. Таким образом, недостаток или отсутствие CD73 делает поиск и уничтожение ВИЧ-инфицированных клеток неэффективным. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Недостаток этого белка частично связано с хроническим воспалением, имеющимся у людей с ВИЧ. Это также может объяснять и то, почему у пациентов с ВИЧ более низкий риск развития рассеянного склероза. Таким образом, нацеливание на CD73 может стать основой для нового типа терапии пациентов с рассеянным склерозом, пишет «Лента.ру».

Ранее французские ученые выяснили, что некоторые люди с ВИЧ реже заражаются ковидом, чем остальные. Это связано с тем, что такие пациенты проходят антиретровирусное лечение ингибиторами протеазы (препараты, которые назначают для лечения ВИЧ).

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