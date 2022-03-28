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3 часа назад

«Россграм» не запущен в обещанный срок

Алиса Селезнёва

«Россграм», анонсированный как российский аналога социальной сети Instagram*, не заработал в обещанный создателем срок. Об этом пишет РИА Новости.

«Россграм» не запущен в обещанный срок
Фото: UnsplashUnsplash

Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов анонсировал запуск соцсети под названием «Россграм» 28 марта. В 12.40 сеть должна была начать работать для партнеров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров, а уже в апреле для остальных пользователей.

Однако сеть «Россграм» так и не была запущена, зарегистрироваться даже для пробного доступа в ней не удается.

В официальном канале «Россграм» в соцсети «ВКонтакте» 27 марта было размещено сообщение о том, что все заявки от пользователей и партнеров на раннее участие, оставленные на сайте Rossgram.ru обрабатываются.

«Вы получите Приглашение, как только очередь дойдет до вас. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ВСЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ НА РАННЕЕ УЧАСТИЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЕЙЧАС ИЛИ ПОЛУЧИТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - ОТ МОШЕННИКОВ. Сейчас мы не отправляем рассылок. О первой фазе запуска мы сообщим дополнительно», - отмечается в сообщении (оформление, орфография и пунктуация авторов сохранены).

В «Россграме» особо подчеркнули, что рассылка будет отправляться с домена rossgram.ru, а в случае использования для рассылок других доменов, их список будет заранее опубликован.

В свою очередь директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков указал на сомнительные с точки зрения безопасности шаги создателей новой соцсети, в частности, запуск на бесплатном и простом конструкторе сайтов веб-страницы для сбора контактных данных. При этом домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.

«Один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было», - отметил Зыков.

*социальная сеть запрещена в России. Принадлежит признанной экстремисткой корпорации Meta

Наука и техника,Интернет,Александр Зобов,Владимир Зыков,Павел Дуров,
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