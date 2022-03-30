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1 час назад

Доктор Мясников назвал неожиданные свойства кофе

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Кроме того, пить кофе также рекомендуется гипертоникам. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников раскрыл неожиданные свойства кофе
Фото: ТАССТАСС

По словам доктора, кофе является очень полезным напитком. «Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — рассказал специалист. Кроме того, кофе полезен для сердечников, добавил он. «Он уменьшает [риск] инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — резюмировал он.

Медик также отметил, что кофеин — один из самых распространенных стимуляторов. «80 процентов людей употребляет кофеин в той или иной форме, но в кофе, помимо кофеина, около тысячи полезных биологически активных веществ», — уточнил он.

Ранее Мясников развеял популярный миф об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Врач также отметил, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки в день. По его словам, благотворно бодрящий напиток влияет на подагру, на болезнь Паркинсона и на остеопороз.

Наука и техника,Александр Мясников,
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