Доктор Мясников раскрыл неожиданные свойства кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Кроме того, пить кофе также рекомендуется гипертоникам. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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По словам доктора, кофе является очень полезным напитком. «Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — рассказал специалист. Кроме того, кофе полезен для сердечников, добавил он. «Он уменьшает [риск] инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — резюмировал он.

Медик также отметил, что кофеин — один из самых распространенных стимуляторов. «80 процентов людей употребляет кофеин в той или иной форме, но в кофе, помимо кофеина, около тысячи полезных биологически активных веществ», — уточнил он.