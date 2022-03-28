Раскрыта новая причина неизлечимости ВИЧ

Ученые Университета Альберты раскрыли новую причину, почему инфицированные люди не могут полностью избавиться от ВИЧ. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

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Исследователи обнаружили, что у пациентов с ВИЧ иммунные клетки Т-киллеры, отвечающие за выявление и уничтожение зараженных вирусом клеток, содержат очень мало специфического белка CD73, или он вовсе отсутствует. CD73 отвечает за миграцию иммунных клеток, а его недостаток делает поиск и уничтожение ВИЧ-инфицированных клеток неэффективным.

Истощение CD73 частично связано с хроническим воспалением, которое распространено среди людей с ВИЧ. Оно приводит к повышению уровня микроРНК в клетках и в крови. МикроРНК связываются с матричными РНК, чтобы блокировать опосредуемый ими синтез белка CD73.