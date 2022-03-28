Как защитить свои личные данные в интернете от мошенников

Сообщения о том, что данные пользователей утекли в сеть, появляются с завидной регулярностью. Системы защиты персональных данных совершенствуются, но мошенники придумывают все более хитроумные способы их обойти. Тем не менее не стоит испытывать судьбу и думать, что уж с вами-то эта неприятность точно не произойдет. Рассказываем о надежных методах защиты данных от утечки в сети, которые помешают преступникам получить доступ к конфиденциальной информации. А также, что делать, если ваши данные слили в интернет.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Зачем нужно защищать информацию

Видео дня

Технологии развиваются так быстро, что уследить за всеми переменами не так-то просто. И если когда-то, на заре интернета, кроме ника на форуме о человеке мало что можно было узнать, то сейчас для создания учетной записи требуется указывать свою фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. А если говорить о сервисах доставки, то они знают даже наш домашний адрес. Вся эта информация, к сожалению, может попасть в руки посторонних людей, и хорошо, если им понадобится только номер вашего телефона, чтобы позвонить и пригласить на консультацию в очередной медицинский центр или сделать любое другое предложение, от которого будет невозможно отказаться. В этом случае можно спокойно положить трубку и навсегда отправить незнакомый номер в черный список. Гораздо хуже, когда личная информация оказывается у мошенников, которые умеют уговаривать так, что человек расстается с крупными суммами денег, часто взятыми в кредит. Поэтому так важно сделать все, чтобы защитить свои личные данные.

stock.adobe.com

Как придумать надежный пароль

Любители паролей в стиле qwerty и 123456 могут долго смеяться над теми, кто пользуется генераторами создания сложных паролей, хранят их в отдельном файле под замком и регулярно обновляют, пока не попадут в ситуацию, когда будет не до смеха. Подобрать сложный пароль – задача нетривиальная, поэтому это поможет защитить личную информацию. Если не хочется скачивать специальное приложение для создания паролей, придумывайте свои, но соблюдая определенные правила.

Правила создания сложных паролей

Пароль должен содержать не менее восьми символов. Помните, чем длиннее, тем лучше." Используйте буквы латинского алфавита, в том числе в верхнем регистре. Не забывайте о цифрах. Добавляйте специальные символы, например - !#$&.

Специалисты не рекомендуют использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Стоит дать себе труд и придумать несколько разных, а, чтобы не было проблем с запоминанием, найдите в составлении паролей собственную логику. Например, пусть это будут слова из вашего любимого стихотворения, которое вы знаете наизусть. Пишете русскими буквами, но на английской раскладке:

Vjq1Lzlz2! – Мой1Дядя2!

Cfvs[3xtcnys[4Ghfdbk5! – Самых3честных4Правил5!

Rjulf6yt7d8Ienre9! – Когда6не7в8Шутку9!

PfytVju10! – ЗанеMог10!

Некоторые сервисы, например, банковские приложения, заставляют пользователей регулярно менять пароли. Это действительно помогает обезопасить личные данные от утечки. А чтобы не запутаться в аккаунтах и паролях, можно использовать менеджер паролей, специальное программное обеспечение, которое помогает пользователю хранить все пароли и ПИН-коды и работать с ними.

stock.adobe.com

Что делать, если произошла утечка личных данных

Если так случилось, что ваши персональные данные утекли в сеть, действовать нужно немедленно. Например, если у вас украли аккаунт в соцсетях, необходимо как можно скорее сменить пароль, а также сообщить в службу поддержки. Если вы увидели свои данные на каком-то стороннем ресурсе, при том что вы никому не передавали такую информацию, например, ваши личные фотографии, которые доступны только друзьям, найдите контакты, если они есть, и напишите письмо или позвоните с требованием удалить, также можно отправить жалобу в контролирующие органы.

Способы защиты персональной информации

На самом деле можно существенно обезопасить себя и свою персональную информацию и максимально снизить риск утечки личных данных, если предпринять некоторые меры предосторожности. Защита личной информации нужна, чтобы обезопасить себя и своих родных.

Настройте двухфакторную аутентификацию там, где есть такая возможность. В этом случае при попытке входа в аккаунт, вас попросят подтвердить, что вы это вы, дополнительным способом, например, нужно будет ввести код, присланный в СМС или на электронную почту.

Заведите два адреса электронной почты. Одним пользуетесь для переписки с важными для вас людьми, а второй оставляете для регистрации на мероприятия, вебинары, обучающие программы и курсы, а также для оформления карт лояльности в различных магазинах. Обычно вас одновременно подписывают на рассылки, которые вам вряд ли когда-либо будут нужны. Такой почтовый ящик можно изредка проверять и удалять весь спам, не вчитываясь в темы писем.

Закройте аккаунты в соцсетях. Внимательно изучите настройки приватности и постарайтесь скрыть от посторонних глаз всю возможную информацию. Не фотографируйте свои банковские карты, документы, посадочные талоны и тому подобное.

Купите вторую сим-карту. На нее можно перенести номера ваших родных, близких, коллег и партнеров, сообщив им свой новый номер. А старый можно оставлять там, где его просят оставить. Например, когда заводите карту покупателя в каком бы то ни было магазине.

Поставьте приложение, определяющее, кто звонит. Так вы будете сразу понимать, стоит ли отвечать на звонок, и будете готовы к тому, что звонить вам могут с недобрыми намерениями.

Настройте SMS-оповещение или push-уведомления. Так вы всегда будете видеть, какие операции происходят с использованием вашей банковской карты. Если злоумышленники смогут получить доступ к данным и начать снимать ваши сбережения, вы сможете быстро увидеть это и заблокировать карту.

Удаляйте информацию с интернет-площадок для купли-продажи всего на свете. Особенно, если речь идет о покупке или продаже недвижимости и автомобилей.

Не оставляйте информацию о себе на незащищенных сайтах. Добросовестные сайты имеют SSL-сертификаты, узнать их можно по адресу, он содержит буквы HTTPS, а рядом с адресной строкой видно замочек.

Регулярно чистите cookie-файлы. Если вашим компьютером воспользуется посторонний человек, он сможет посещать страницы под вашим именем, а также отследить все, что вы делали в сети. Как он применит эту информацию, можно только догадываться.

Чем опасны социальные сети

Если вам кажется, что социальные сети знают о вас больше, чем вы сами, вам не кажется. Когда мы общаемся с друзьям в комментариях или выкладываем фото и видео, мы делимся информацией, к которой получают доступ другие пользователи, в том числе киберпреступники. По соцсетям легко вычислить наших родных, близких друзей, коллег, сделать выводы о наших привычках, увлечениях, взглядах и образе жизни. Чаще всего соцсети собирают данные о пользователях, чтобы соответствующим образом настраивать рекламу, это может немного раздражать, но для человека это безопасно. А вот злоумышленники вполне могут использовать эти данные во вред, а не во благо.

stock.adobe.com

Например, вы делитесь тем, какие подарки получили, показываете фотографии своего дома, рассказываете, куда и когда планируете поехать в отпуск. Используя доступные данные, преступники легко смогут вычислить ваш адрес и нагрянуть в вашу квартиру, пока вас нет, чтобы вынести телевизор или дизайнерское кресло. Также мошенники могут связаться с вашими близкими, сообщить о том, что вы попали в беду и вам срочно нужны деньги. Это известная схема, но, к сожалению, она все еще работает.

stock.adobe.com