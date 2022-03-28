Как защитить свои личные данные в интернете от мошенников

Сообщения о том, что данные пользователей утекли в сеть, появляются с завидной регулярностью. Системы защиты персональных данных совершенствуются, но мошенники придумывают все более хитроумные способы их обойти. Тем не менее не стоит испытывать судьбу и думать, что уж с вами-то эта неприятность точно не произойдет. Рассказываем о надежных методах защиты данных от утечки в сети, которые помешают преступникам получить доступ к конфиденциальной информации. А также, что делать, если ваши данные слили в интернет.
Технологии развиваются так быстро, что уследить за всеми переменами не так-то просто. И если когда-то, на заре интернета, кроме ника на форуме о человеке мало что можно было узнать, то сейчас для создания учетной записи требуется указывать свою фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. А если говорить о сервисах доставки, то они знают даже наш домашний адрес. Вся эта информация, к сожалению, может попасть в руки посторонних людей, и хорошо, если им понадобится только номер вашего телефона, чтобы позвонить и пригласить на консультацию в очередной медицинский центр или сделать любое другое предложение, от которого будет невозможно отказаться. В этом случае можно спокойно положить трубку и навсегда отправить незнакомый номер в черный список. Гораздо хуже, когда личная информация оказывается у мошенников, которые умеют уговаривать так, что человек расстается с крупными суммами денег, часто взятыми в кредит. Поэтому так важно сделать все, чтобы защитить свои личные данные.
Любители паролей в стиле qwerty и 123456 могут долго смеяться над теми, кто пользуется генераторами создания сложных паролей, хранят их в отдельном файле под замком и регулярно обновляют, пока не попадут в ситуацию, когда будет не до смеха. Подобрать сложный пароль – задача нетривиальная, поэтому это поможет защитить личную информацию. Если не хочется скачивать специальное приложение для создания паролей, придумывайте свои, но соблюдая определенные правила.
Специалисты не рекомендуют использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Стоит дать себе труд и придумать несколько разных, а, чтобы не было проблем с запоминанием, найдите в составлении паролей собственную логику. Например, пусть это будут слова из вашего любимого стихотворения, которое вы знаете наизусть. Пишете русскими буквами, но на английской раскладке:
Некоторые сервисы, например, банковские приложения, заставляют пользователей регулярно менять пароли. Это действительно помогает обезопасить личные данные от утечки. А чтобы не запутаться в аккаунтах и паролях, можно использовать менеджер паролей, специальное программное обеспечение, которое помогает пользователю хранить все пароли и ПИН-коды и работать с ними.
Если так случилось, что ваши персональные данные утекли в сеть, действовать нужно немедленно. Например, если у вас украли аккаунт в соцсетях, необходимо как можно скорее сменить пароль, а также сообщить в службу поддержки. Если вы увидели свои данные на каком-то стороннем ресурсе, при том что вы никому не передавали такую информацию, например, ваши личные фотографии, которые доступны только друзьям, найдите контакты, если они есть, и напишите письмо или позвоните с требованием удалить, также можно отправить жалобу в контролирующие органы.
На самом деле можно существенно обезопасить себя и свою персональную информацию и максимально снизить риск утечки личных данных, если предпринять некоторые меры предосторожности. Защита личной информации нужна, чтобы обезопасить себя и своих родных.
Если вам кажется, что социальные сети знают о вас больше, чем вы сами, вам не кажется. Когда мы общаемся с друзьям в комментариях или выкладываем фото и видео, мы делимся информацией, к которой получают доступ другие пользователи, в том числе киберпреступники. По соцсетям легко вычислить наших родных, близких друзей, коллег, сделать выводы о наших привычках, увлечениях, взглядах и образе жизни. Чаще всего соцсети собирают данные о пользователях, чтобы соответствующим образом настраивать рекламу, это может немного раздражать, но для человека это безопасно. А вот злоумышленники вполне могут использовать эти данные во вред, а не во благо.
Например, вы делитесь тем, какие подарки получили, показываете фотографии своего дома, рассказываете, куда и когда планируете поехать в отпуск. Используя доступные данные, преступники легко смогут вычислить ваш адрес и нагрянуть в вашу квартиру, пока вас нет, чтобы вынести телевизор или дизайнерское кресло. Также мошенники могут связаться с вашими близкими, сообщить о том, что вы попали в беду и вам срочно нужны деньги. Это известная схема, но, к сожалению, она все еще работает.
А самое обидное, что к утечке данных и столь печальным последствиям привели ваши действия или бездействие.