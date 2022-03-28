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58 минут назад

"А-Техникс" приступил к технической поддержке части самолетов Smartavia

ТАССТАСС

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (группа "Аэрофлот") начал выполнение технического обслуживания самолетов Boeing 737NG авиакомпании Smartavia в московском международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе "А-Техникс".

"А-Техникс" приступил к технической поддержке части самолетов Smartavia
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" приступил к выполнению технического сопровождения рейсов авиакомпании Smartavia, оперируемых из Международного аэропорта Шереметьево на самолетах Boeing 737NG", - говорится в сообщении.

"А-Техникс" в рамках сотрудничества будет осуществлять регламентное обслуживание рейсов авиаперевозчика: техническую поддержку прилета и вылета воздушных судов, устранение дефектов, полное инженерное сопровождение требуемого ТО, необходимые работы по выполнению директив летной годности, структурных ремонтов воздушных судов.

В парке авиакомпании Smartavia 16 самолетов: 12 - Boeing 737-700 и -800 и 4 - A320neo. На прошлой неделе авиакомпания перебазировалась из аэропорта Домодедово в Шереметьево. Обслуживание пассажиров всех московских рейсов авиакомпании будет осуществляться в аэропорту Шереметьево в терминале B. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Smartavia и международным аэропортом Шереметьево было подписано в сентябре 2021 года.

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