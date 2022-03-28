"А-Техникс" приступил к технической поддержке части самолетов Smartavia

В парке авиакомпании Smartavia 16 самолетов: 12 - Boeing 737-700 и -800 и 4 - A320neo. На прошлой неделе авиакомпания перебазировалась из аэропорта Домодедово в Шереметьево. Обслуживание пассажиров всех московских рейсов авиакомпании будет осуществляться в аэропорту Шереметьево в терминале B. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Smartavia и международным аэропортом Шереметьево было подписано в сентябре 2021 года.