Ученые придумали, как улучшить свойства керамических имплантатов

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами синтезировали керамические материалы для костных имплантатов на основе фосфатов кальция, включающих ионы редкоземельного гадолиния.

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Полученные материалы продемонстрировали хорошую биосовместимость, отсутствие токсичности, способность стимулировать процессы регенерации костной ткани и подавлять рост болезнетворных микроорганизмов.

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Разработка будет востребована в ортопедической хирургии, стоматологии и биовизуализации процессов в организме. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Nanomaterials.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время примерно 1,71 миллиарда человек в мире страдает от нарушений и болезней костно-мышечной системы. Заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще встречаются не только у пенсионеров, но и у людей молодого и среднего возраста, что сказывается на их трудоспособности и возможности полноценно участвовать в жизни общества.

В связи с этим возрастает спрос на синтетические заменители костей (металлы, полимеры, пористоуглеродные соединения, керамику), которые обладают физическими свойствами, близкими к тканям человека, и способностью сопротивляться механическим нагрузкам.

За основу синтетических (композитных) костных имплантатов обычно берут соединения фосфата кальция, так как они аналогичны тем, которые есть в организме человека. Легирование фосфата кальция катионами металлов придает дополнительные полезные свойства материалу, в том числе антибактериальные, и способствует увеличению скорости биорезорбции, а значит, после заживления костного дефекта не потребуется операция по удалению имплантата.

Катионы редкоземельного элемента гадолиния (Gd3+) часто используются в синтетических материалах на основе керамики, особенно в качестве покрытий, потому что они характеризуются высокой химической стабильностью, увеличивают биодоступность наночастиц в составе покрытия и снижают возможную токсичность препаратов.

Ученые из Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН (Москва), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва), Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Москва), Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино), Казанского федерального университета (Казань) с коллегами из Экспериментального института зоопрофилактики по областям Лацио и Тоскана (Италия), Национального исследовательского совета (Италия) и Политехнического университета Бухареста (Румыния) исследовали, как изменяются свойства керамических нанокомпозитов в зависимости от способа синтеза.

Сначала они изготовили образец материала, вводя в процессе синтеза фосфата кальция ионы гадолиния. Для этого использовали два различных метода: компоненты осаждали из водных растворов солей или применяли механоактивацию (реакцию между реагентами проводили при воздействии механической нагрузки — для ускорения процесса). Затем с помощью сканирующей электронной микроскопии авторы изучили изменение физико-химических, биологических и антибактериальных свойств материалов.

Ученые выявили, что в зависимости от способа синтеза керамика приобретала различную микроструктуру. В первом случае (при осаждении из водных растворов солей) размер зерен, из которых состоит материал, составил 1–50 мкм, размер пор 1–10 мкм, а прочность на изгиб около 30 МПа. Во втором случае (при механохимической активации) — размер зерна керамики составлял 0,4–1,4 мкм, размер пор 2 мкм, а прочность на изгиб — около 39 МПа.

Керамика, полученная методом механохимической активации, имела более однородную микроструктуру, что говорит о лучшей прочности материала, поскольку чем менее однороден материал, тем выше вероятность возникновения дефектов.

Биологи также протестировали антимикробную активность керамик по отношению к четырем бактериям (патогенным и нашим симбиотическим) и одному грибку, опасному для людей со сниженным иммунитетом. Оба материала, полученные разными методами, замедлили рост микроорганизмов на 30%. Для изучения жизнеспособности клеток человека на поверхности керамических материалов ученые использовали стволовые клетки пульпы зуба. Исследования доказали отсутствие токсических эффектов для всех приготовленных керамических материалов.