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40 минут назад

В суде заявили, что россияне и дальше смогут пользоваться Instagram* и Facebook*

Газета.RuГазета.Ruиещё 9

Российские граждане смогут и дальше пользоваться социальными сетями Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мотивировочную часть решения российского суда.

Суд решил, смогут ли россияне пользоваться Instagram* и Facebook*
Фото: ТАССТАСС

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — уточнили в суде.

При этом из решения суда следует, что организация Meta (признана экстремистской организацией) нарушает права соотечественников.

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«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России...» — подчеркнули в суде.

Еще нарушаются права граждан РФ, обратили внимание в суде.

* Тверской суд Москвы 21 марта запретил в стране Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

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