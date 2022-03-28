Суд решил, смогут ли россияне пользоваться Instagram* и Facebook*

Российские граждане смогут и дальше пользоваться социальными сетями Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мотивировочную часть решения российского суда.

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«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — уточнили в суде.

При этом из решения суда следует, что организация Meta (признана экстремистской организацией) нарушает права соотечественников.

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России...» — подчеркнули в суде.

Еще нарушаются права граждан РФ, обратили внимание в суде.

* Тверской суд Москвы 21 марта запретил в стране Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.