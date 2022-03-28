Учёные выяснили, как на самом деле гены родителей влияют на поведение и мышление детей

Оказалось, что гены матери и отца по-разному влияют на ребёнка в зависимости от его пола. Подробнее - в статье.

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Учёные нередко спорят о том, что оказывает на человека большее влияние: воспитание или генетические особенности. Специалисты из Университета Юты (США) выяснили, что гены и отца, и матери влияют на гормоны и нейромедиаторы, которые определяют поведение и настроение их ребёнка. Причём некоторые особенности зависят от пола детей. Обнаружилось, что гены мамы оказывают влияние по большей части на действия и решения их сыновей, а гены папы - на их дочерей. Результаты исследования были опубликованы в издании Cell Reports.

Эксперты выяснили, что гены тирозингидроксилаза и дофа-декарбоксилаза экспрессируются в генотипе отца и матери по-разному. Это значит, что они также по-разному влияют на настроение и двигательную деятельность человека.

Оказалось, что гены, перешедшие от отца, контролируют надпочечники ребёнка. Гены же матери определяют работу мозга.

Для изучения влияния генов на особенности будущих детей учёные провели эксперименты на мышах. Они изменили их гены, добавив флуоресцентные метки к ферменту допа-декарбоксилазы. Далее при помощи микроскопа они выяснили, от кого унаследован конкретный ген.

По итогам исследования оказалось, что в 11 областях мозга клетки содержат лишь копию гена матери. В надпочечниках же были найдены группы нейронов, которые содержали копию гена, перешедшую от отца.

После наблюдения за поведением мышей в замкнутом пространстве между ними обнаружились различия. Одни особи при столкновении с препятствиями продолжали «охотиться» за пищей, а другие пережидали некоторое время в укрытии.

Сейчас группа учёных создаёт технологию искусственного интеллекта - Storyline Health. Это позволит определить, какие факторы влияют на поведение и принятие решений у человека, подобно тому, как это происходит у мышей.