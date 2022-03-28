Лекарство от COVID-19 «Гамковимаб» могут зарегистрировать в июне

Российское лекарство от коронавируса «Гамковимаб» могут зарегистрировать в июне. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ученый подчеркнул, что многое зависит от временной регистрации — ее могут получить на основании первой фазы испытаний, во время которой проверяют наличие побочных эффектов. Также ее могут получить и во время второй фазы, когда подтверждается эффективность препарата.

«Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня или июне тогда может быть регистрация», — сказал Гинцбург.

Также в настоящее время обсуждается вопрос о выборе площадки для масштабирования производства.

«Потому что нужны большие площадки для того, чтобы наработать большие объемы препарата. Наша площадка хороша, но ее мало для масштабирования на всю страну», — пояснил Гинцбург.